Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии

СЕГОДНЯ 06:53 2019-01-20T07:32:37+03:00

Депутат от австрийской партии «Зеленых» считает, что операция Турции на севере САР может привести к освобождению сотен боевиков ИГ*, и они ринутся в Европу

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Евросоюз дорого заплатит «за трусливое отсутствие принципов» в Сирии. Об этом предупредил в статье для издания Standard депутат Европарламента от австрийской партии «Зеленых» Михель Раймон.

Евродепутат считает, что операция Турции на севере Сирийской Арабской Республики может привести к тому, что из тюрем выйдут на свободу сотни боевиков ИГИЛ, отправившихся в Сирию воевать на стороне террористов из стран ЕС, и после освобождения они вернутся в Европу. И это станет «огромной проблемой» для европейцев.

«Потому что эти люди были радикализированы не на Ближнем Востоке, а в Европе», - поясняет Михель Раймон.

При этом евродепутат отмечает, что сама Европа остается безучастной к ситуации в регионе, а единственное ее достижение за все время боевых действий в Сирии – это соглашение с Турцией по беженцам, заключенное почти три года назад.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в январе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может «в любой момент» начать операцию против курдских формирований на севере САР.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.