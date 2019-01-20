Россия будет стоить космический корабль «Союз» за свой счет

СЕГОДНЯ 07:54 2019-01-20T07:54:17+03:00

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В России готовы построить космический корабль «Союз» за свой счет. Американская сторона не будет участвовать в финансировании проекта. Разработкой модификации космического корабля «Союз» для полетов к Луне тоже займутся отечественные специалисты.

- НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счёт", - сказал собеседник агентства,- сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в ракетно-космической отрасли.

НАСА оплачивать не будет, все работы предусматривается проводить за свой счёт", - сказал собеседник агентства.

Ранее была информация, озвученная генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным, что НАСА просит Россию создать свою версию пилотируемого корабля для полетов к Луне. В свою очередь в космическом агентстве не стали пояснять финансовую составляющую проекта.

Для обеспечения полетов потребуется провести огромную работу: во-впервых, создать разгонный блок, который отправит корабль к Луне. Во-вторых, нужна новая теплозащита, которая позволит кораблю спускаться в земной атмосфере со второй космической скоростью (11,2 километра в секунду).В-третьих, новая система электропитания и жизнеобеспечения. Необходимы также установка звездных датчиков, приборов ручного управления, испарительной системы, дополнительных двигателей и баллонов с кислородом.

Откуда взять средства на масштабный проект – пока не решено. Не исключено, что часть будет привлечена за счет инвестиций частных лиц. Еще в 2017 году экс-глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев говорил, что корпорация имеет контакты с несколькими людьми, которые готовы заплатить по 120 миллионов долларов за полет к Луне. В целом же модернизация «Союза», которая позволит облететь Луну, обойдется в 500 миллионов долларов.

В конце 2018 года стала известна основная версия аварии во время выведения на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-10».

Как такое могло случиться? Специалисты считают, что его могли повредить при сборе ракеты «Союз ФГ» в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре (его еще называют площадка 112).