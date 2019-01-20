2019-01-20T08:29:46+03:00
Общество

Съемки «Фантастических тварей» перенесены на позднюю осень

Изначально планировалось, что работы будут запущены в июле 2019 года
Ася РОМАНЧУК
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Съемки третьей части "Фантастических тварей" переносят на позднюю осень. ФОТО: Warner Bros.PicturesСъемки третьей части "Фантастических тварей" переносят на позднюю осень. ФОТО: Warner Bros.Pictures
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Кинокомпания Warner Bros. Не будет начинать съемки третьей части фильма «Фантастические твари» в июле 2019 года, как это планировалось ранее. Работы перенесены на более поздний срок. Планируется, что они начнутся только поздней осенью, так что всем поклонникам картины, скорее всего, придется подождать ее появления на экранах. Выход в прокат планировался на ноябрь 2020 года.

Информацию сообщает Deadline. Издание ссылается на свои источники, более конкретных дат не называется.

Официальные причины переноса съемок не озвучиваются, не исключено, что вопрос относится к области финансов. Вторая картина «Преступление Грин-де-Вальда» получила в прокате 650 миллионов долларов, в то время как первая принесла студии 815 млн долларов. Не исключено, что работы по подготовке съемок решили продлить, чтобы картина получилась не хуже первой и не «провалилась» в прокате.

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - тизер-трейлер.В кино с 15 ноября.

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