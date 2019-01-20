2019-01-20T08:42:25+03:00
Политика

«Женские марши» в третий раз прошли в США

Организаторы попыталась привлечь внимание к проблемам женщин и соблюдению их прав
Ася РОМАНЧУК
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В США прошли "женские марши"В США прошли "женские марши"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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19 января в США прошли «женские марши». Массовое шествие было приурочено к борьбе за права женщин. Организаторы акции хотели привлечь внимание к соблюдению прав женщин, расовых и сексуальных меньшинств, а также выражали протест против политики президента Дональда Трампа.

Марш становится традиционным для США и проходит уже в третий раз. Впервые участники акции вышли на улицу в 2017 году, сразу после инаугурации Трампа.

На этот раз участников было не особенно много. В Вашингтоне к акции присоединились около пяти тысяч человек, для сравнения в прошлом году их было порядка полумиллиона. А в Нью-Йорке на улицах заметили всего несколько сотен протестующих.

Организаторы отметили спад активности населения, но все же не стали обнулять свои заслуги. За годы протестов им удалось достичь своих политических целей – на промежуточных выборах в конгресс демократы впервые за восемь лет получили контроль над палатой представителей. Кроме того, в палату было избрано рекордное число женщин - более 130, сообщает РИА Новости.

Сайт kp.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп предложил новый план разрешения бюджетного кризиса в стране. В частности, план главы Белого дома предполагает выделить «на стратегическое развертывание физического барьера для защиты границы» с Мексикой 5,7 миллиарда долларов

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