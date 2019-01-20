Украинский эксперт предрек войну с Россией в случае заморозки «Северного потока- 2»

СЕГОДНЯ 09:20 2019-01-20T09:24:54+03:00

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Украинский политический технолог Дмитрий Раимов предрек вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Произойдет это только в том случае, если РФ заморозит работы по строительству «Северного потока -2».

Свои заключения эксперт озвучил в прямом эфире телевизионного канала «112 Украина».

«Если его ("Северного потока - 2". - Прим. ред.) не будет - это не агитация за Россию - мы будем обсуждать вероятность войны. Они (российские власти. - Прим. ред.) же не глупые. Если у них будет возможность вести самый свой главный ресурс другим путем - не через Украину - они забудут об Украине. Вот просто забудут. Для нас это хорошо. Мы не будем им интересны с экономической точки зрения", - сказал Раимов.

Естественно, сама по себе война не начнется. Руку к этому должны приложить США. В России понимают, что если американцы придут на Украину, то транспортировать газ через Незалежную будет рискованно.

«Если американцы сюда заходят, контролируют здесь власть, контролируют здесь газотранспортную систему и в какой-то момент перекрывают вентель и поставляют свой сланцевый газ, сжиженный газ в Европу, то России перекрывают десятки миллиардов долларов, - цитирует слова политического технолога ФАН.

Сегодня проект «Северный поток — 2» находится в стадии реализации. Он предполагает укладку двух ниток газового провода суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Представители Украины активно выступают против «Северного потока -2», так как это может означать потерю средств от транзита российского газа. В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас уверен, что американские санкции не смогут помешать строительству газопровода.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 января стало известно, что компании в ФРГ получили письма от Гренелла, в которых он предупреждает о том, что против них Вашингтонможет ввести санкции , если они продолжат поддерживать строительство российского газопровода.