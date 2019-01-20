Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в Лондондерри
Рядом со зданием суда в центре Лондондерри произошел взрыв. Предположительно, взрывное устройство могло находиться в автомобиле, который был припаркован поблизости. Именно он вспыхнул после сильного хлопка.
В полиции Северной Ирландии сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет. Стражи порядка предполагают, что все случившееся можно расценить как теракт.
Жителей ближайших домов попросили временно покинуть свое жилье, так как было предположение, что в районе может находиться еще один заминированный авто.
В ходе проверки подозрительная машина была обнаружена, но взрывчатки в ней не оказалось. Пока выезд на Бишоп-стрит в центр Лондондерри пока по-прежнему перекрыт, сообщает Sky News.
Глава МИД Республики Ирландия Саймон Коувени в своем Twitter уже осудил произошедшее как "террористический акт".