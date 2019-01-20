2019-01-20T11:34:06+03:00
Экономика

Франция выступает за объединение Renault и Nissan

Предложение было сделано во время посещения Токио правительственной делегацией из Парижа
Ася РОМАНЧУК
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Главу Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходовГлаву Nissan Motor Карлоса Гона арестовали по подозрению в занижении доходовФото: REUTERS
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Франция настаивает на том, чтобы автоконцерны Renault и Nissan объединились.

Такое предложение высказали представители французской делегации по время посещения Токио. Если предложение будет принято, то образуется единая холдинговая компания, пишет Reuters.

Возглавит ее новый председатель совета директоров. Он заменит на посту Карлоса Гона, который на данный момент арестован по подозрению в финансовых нарушениях. Заседание будет проведено компанией Renault в ближайшие дни.

В Минфине страны поддерживают кандидатуру Жан-Доминик Сенаа.

Карлос Гон был обвинен в умышленном искажении информации о размере своей зарплаты. Сделано это было, чтобы не платить налоги. Ему удалось скрыть 44 миллиона долларов. За это нарушение высокопоставленный сотрудник концерна был заключен под стражу. Вместе с ним за решеткой оказался один из членов совета директоров японской компании Грегори Келли.

Не исключено, что в ближайшее время Гон может быть освобожден под залог. Токийский суд отклонил хадатайство прокуратуры о продлении срока ареста.

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