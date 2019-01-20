Российские танки показали на военном параде в Лаосе

СЕГОДНЯ 12:16 2019-01-20T12:16:42+03:00

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Российские боевые машины приняли участие в военном параде в Лаосе. Бронетехника совсем недавно поступила на вооружение вьетнамской армии и уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны.

В мероприятии приняли участие Т-72Б1 "Белый орел" и бронеавтомобили БРДМ-2М.

Помимо современных «орлов» по улицам Вьентьяна прошли советские танки ПТ-76 и Т-54Б.

Принимал парад министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат,а почетным гостем был глава российской военной делегации генерал-майор Александр Кшимовский.

Лаос решился приобрести военную технику после того, как первый договор был подписан с Никарагуа.

Эксперты поясняют, что танк "Белый орел" имеет ряд отличительных особенностей. В отличие от своего предшественника он может похвастаться отличается наличием панорамного прицела командира, который позволяет эффективно воевать как днем, так и ночью.

Прицел наводчика-оператора ПН-72К оборудован тепловизором, а установленная на танке 125-мм пушка может применять управляемое ракетное вооружение. В боекомплект входят 42 снаряда и 2500 патронов, дистанционная установка с 12,7-мм пулеметом "Корд" с 600 выстрелами.

Максимальная скорость, которую развивает «Белый орел» - 60 километров, а запаса хода хватает на 700 километров. Боевая масса - 47 тонн. Экипаж - три человека.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Россияобнаружила 30 танков Т-34 в Лаосе, где они до сих пор стояли на вооружении. И находились в полной исправности. Хоть сейчас - в бой. И, естественно, Москварешила решила эти раритетные танки вернуть. Пригодятся они для парадов Победы.