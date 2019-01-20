Эстонскому журналисту, агитирующему направить ракеты на Санкт-Петербург, предложили проверить голову

СЕГОДНЯ 13:14 2019-01-20T13:14:13+03:00

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Слова эстонского журналиста всколыхнули российских политиков. Имя Вахура Коортиса до недавнего времени было известно в нашей стране широким массам, теперь же о нем прослышали все, кто интересуется новостями политике.

Представитель СМИ предложил своей стране разместить ракеты, которые будут направлены на Санкт-Петербург. Сделать это нужно для того, чтобы иметь рычаг для сдерживания Москвы.

В Госдуме отметили, что самого Коориса не помешало бы проверить с медицинской точки зрения.

- Нужно проверить все ли у него с головой в порядке. Ведь такие заявления, тем более звучащие от журналистского сообщества наших соседей они к нормальным взаимоотношениям не приведут… Надо еще рассмотреть, может ли он выполнять свои функциональные обязанности, - цитирует РИА Новости слова первого замглавы комитета Госдумы по обороне Андрея Красова.

Заявление журналиста хоть и странное, но в духе идеологии своей страны. По словам парламентария, страны Прибалтики и Польша всегда были в "передовом отряде" стран, которые очерняли Россию и ее политику.

- Россия - это миропорядок, стабильность и безопасность,- отметил Красов.

Сенатор Франц Клинцевич назвал эстонского журналиста "провокатором"Фото: Facebook

Фото: Facebook

В свою очередь сенатор Франц Клинцевич тоже остался возмущен словами Коортиса.

-Это – настоящий провокатор. Предназначение журналиста – передавать информацию, делая это максимально правдиво, а не выступать с безответственными заявлениями. При этом Вахур Кооритс даже не понимает, к чему могут привести его предложения в случае их реализации. Надеюсь, что те, кто принимают решения в Эстонии, реально оценивают ситуацию, - написал сенатор на своей странице в Facebook.