Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-20T14:17:15+03:00

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Российский турист погиб в Италии. Мужчина выпал с балкона отеля, расположенного на горнолыжном курорте Корвара

От полученных травм отдыхающий скончался, сообщает газета Alto Adige.

Известно, что отель, где отдыхал мужчина, называется Greif. Что именно предшествовало трагедии еще не ясно, в этом вопросе разбираются правоохранительные органы.

Известно, что на следующий день у россиянина должно было быть день рождения, он планировал отметить свое 42-летие.

Сайт kp.ru рассказывал, что в начале января в трагическим образом закончился отдых наших соотечественников. Российская семья из трех человек, несмотря на предупреждения властей и красные флажки, решили искупаться в Сиамском заливе на острове Самуи, но столкнулась с последствиями непогоды. 56-летний глава семейства увидел, как его 17-летнюю дочь, которая в тот момент занималась серфингом, начало засасывать течением. Отец поплыл на помощь девушке, но в результате сам оказался под волнами и погиб.