Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-20T14:20:50+03:00

При пожаре в Куршевеле погибли 2 человека. ФОТО: стоп-кадр с видео

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Пожар, который вспыхнул в одном из домов популярного курорта Куршевель, унес жизни двух человек. Еще 22 жильца получили травмы.

Огонь вспыхнул около 04.30 местного времени (06.30 мск) на последнем этаже дома, где проживали сезонные работники. Более 70 работников пожарной службы пытались справиться с огнем, когда пламя удалось локализовать, оказалось, что без жертв не обойтись.

Двое человек погибли, еще четверо получили очень серьезные травмы, ранения остальных оцениваются как несложные.

Известно, что загорелись два этажа здания, расположенного в самом центре курорта, на площади Круазетт. Пламя полыхало с такой силой, что жильцы дома, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон и с балконов. Как сообщает французский телеканал BFM.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687230" frameborder="0"></iframe> Два человека погибли при пожаре в Куршевеле.

К настоящему времени возгорание потушено. Сейчас устанавливается причина, по которой вспыхнуло пламя. По информации мэрии Куршевеля, жили иностранные сезонные рабочие, преимущественно молодые люди.

На дорогом курорте в это время оказалась российская телеведущая и певица Ольга Бузова. Она приехала в Куршевель отметить свой 33-й день рождения, но планы артистки омрачили печальные события.