2019-01-20T16:21:15+03:00
В мире

После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступа

Ранее неподалеку от побережья страны произошли сильные подземные толчки магнитудой 6,8
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступаПосле землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступаФото: REUTERS
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Два человека умерли от сердечного приступа после землетрсения в Чили. Погибшими оказались женщина и мужчина пожилого возраста.

Сильные подземные толчки магнитудой 6,8 произошли в минувшую субботу неподалеку от побережья Чили. Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров.Толчки были зафиксированы в 01.32 по местному времени в 29 километрах от города Кокимбо, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в апреле 2017 года за ночь в Чили произошло два мощных землетрясения. Первый подземный толчок магнитудой 6,6 сейсмологи зафиксировали в полночь, а второй – под утро.

В сентябре прошлого года на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, за которым последовало порядка 170 афтершоков. Подземные толчки спровоцировали разрушительное цунами. Из-под завалов извлекли 1558 тел погибших.

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