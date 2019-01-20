СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-20T17:06:18+03:00

Глава Минстроя назвал крайностью предложение об отказе от газовых плит в быту Фото: Мария ЛЕНЦ

Владимир Якушев связал это с существенными денежными затратами и невозможностью повсеместной установки нового оборудования

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Повсеместная замена газовых плит в России на электрические является крайней и невыполнимой мерой, так считает глава Минстроя Владимир Якушев.

- Я думаю, это крайность. Не везде, во-первых, можно будет перейти на электричество, причем это будет стоить очень приличных денег, - уверен Якушев.

Ранее зампред комитета Госдумы Михаил Емельянов в интервью радио "Комсомольская правда" предложил оснащать все новостройки только электрическим оборудованием. А старые дома, не подлежащие сносу, реновации и так далее, переводить на электрические плиты. Данное предложение прозвучало после нескольких ЧП, связанных со взрывом бытового газа в российских городах.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Следственный комитет ответил на заявление террористов: В Магнитогорске приоритетной остается версия утечки газа. Криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии.