Глава Минстроя назвал крайностью предложение об отказе от газовых плит в быту
Повсеместная замена газовых плит в России на электрические является крайней и невыполнимой мерой, так считает глава Минстроя Владимир Якушев.
- Я думаю, это крайность. Не везде, во-первых, можно будет перейти на электричество, причем это будет стоить очень приличных денег, - уверен Якушев.
Ранее зампред комитета Госдумы Михаил Емельянов в интервью радио "Комсомольская правда" предложил оснащать все новостройки только электрическим оборудованием. А старые дома, не подлежащие сносу, реновации и так далее, переводить на электрические плиты. Данное предложение прозвучало после нескольких ЧП, связанных со взрывом бытового газа в российских городах.
Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Следственный комитет ответил на заявление террористов: В Магнитогорске приоритетной остается версия утечки газа. Криминалисты не нашли следов взрывчатых веществ или их компонентов на месте трагедии.