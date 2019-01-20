В ДНР сообщили о пленении украинского военного

СЕГОДНЯ 16:46 2019-01-20T16:46:50+03:00

По словам управления народной полиции, "украинский силовик пытался в одиночку атаковать позиции"

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Управление народной полиции ДНР заявило о пленении украинского военного. По словам полицейских, неизвестный пытался в одиночку атаковать атаковать их позиции.

- Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен, - прокомментировали в управлении народной полиции.