2019-01-20T16:46:50+03:00
В мире

В ДНР сообщили о пленении украинского военного

По словам управления народной полиции, "украинский силовик пытался в одиночку атаковать позиции"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Изменить размер текста:

Управление народной полиции ДНР заявило о пленении украинского военного. По словам полицейских, неизвестный пытался в одиночку атаковать атаковать их позиции.

- Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен, - прокомментировали в управлении народной полиции.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24