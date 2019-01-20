2019-01-20T18:06:28+03:00
Политика

На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ

По словам священника канонической церкви, чиновник обзывал отца Михаила "московским попом"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦНа Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Валерий Резидент, глава поселка Браилов Винницкой области, попытался сорвать освящение воды представителями УПЦ.

По словам свидетелей, чиновник появился, когда отец Михаил вместе с верующими совершал молебен возле водоема близ сахарного завода.

- Не дожидаясь окончания молебна, государственный чиновник начал совершать хулиганские действия в отношении священника УПЦ: выкрикивать в микрофон, что отца Михаила никто сюда не приглашал, обзывать его "московским попом", - отметили представители УПЦ.

После этого глава поселка направился к водоему рядом с электростанцией, где воду освящал протоиерей Ростислав Шемет, сообшает "РИА-Новости". С Резидентом пришел священник "новой церкви" Сергий из Жмеринки.

- Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах, - рассказали в УПЦ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что украинский Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси». А глава раскольничьей СЦУ Епифаний накануне заявил о независимости от Константинопольского патриархата.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Украине выдвинули оппозиционного политика Вилкула в кандидаты на пост президента
Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США
В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов
В Сети опубликовали снимки эсминца США в Черном море
В ДНР сообщили о пленении украинского военного
Глава Минстроя назвал крайностью предложение об отказе от газовых плит в быту
После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступа
Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку
В Ташкенте нашли старинный клад ценой в миллион долларов
Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения