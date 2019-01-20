На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ
Валерий Резидент, глава поселка Браилов Винницкой области, попытался сорвать освящение воды представителями УПЦ.
По словам свидетелей, чиновник появился, когда отец Михаил вместе с верующими совершал молебен возле водоема близ сахарного завода.
- Не дожидаясь окончания молебна, государственный чиновник начал совершать хулиганские действия в отношении священника УПЦ: выкрикивать в микрофон, что отца Михаила никто сюда не приглашал, обзывать его "московским попом", - отметили представители УПЦ.
После этого глава поселка направился к водоему рядом с электростанцией, где воду освящал протоиерей Ростислав Шемет, сообшает "РИА-Новости". С Резидентом пришел священник "новой церкви" Сергий из Жмеринки.
- Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах, - рассказали в УПЦ.
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