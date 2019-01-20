На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ

СЕГОДНЯ 17:47 2019-01-20T18:06:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Валерий Резидент, глава поселка Браилов Винницкой области, попытался сорвать освящение воды представителями УПЦ.

По словам свидетелей, чиновник появился, когда отец Михаил вместе с верующими совершал молебен возле водоема близ сахарного завода.

- Не дожидаясь окончания молебна, государственный чиновник начал совершать хулиганские действия в отношении священника УПЦ: выкрикивать в микрофон, что отца Михаила никто сюда не приглашал, обзывать его "московским попом", - отметили представители УПЦ.

После этого глава поселка направился к водоему рядом с электростанцией, где воду освящал протоиерей Ростислав Шемет, сообшает "РИА-Новости". С Резидентом пришел священник "новой церкви" Сергий из Жмеринки.

- Они пытались не дать священнику совершить освящение, в частности, как рассказали очевидцы, выкрикивать: "вода наша, а не ваша", "кто вам дал право на освящение воды на водоемах, - рассказали в УПЦ.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что украинский Филарет приказал именовать себя «Святейшим патриархом Украины-всея Руси». А глава раскольничьей СЦУ Епифаний накануне заявил о независимости от Константинопольского патриархата.