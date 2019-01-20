2019-01-20T18:34:38+03:00
В мире

Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США

Американский президент сказал это, когда на страну ударили рекордные снегопады. Неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержкам более 6 тысяч авиарейсов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в СШАДональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп пошутил по поводу рекордных снегопадов, которые на днях обрушились на Америку. Он в шутку пожелал наступления глобального потепления в стране.

- Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов, Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление! - пошутил Трамп в своем Twitter.

Первый в наступившем году снегопад в Вашингтоне и близлежащих штатах - Мэриленде и Вирджинии - парализовал работу организаций и учреждений. Власти штатов в центральной части и на северо-востоке США рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. В субботу неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержкам более 6,7 тыс. авиарейсов, сообщает "ТАСС".

К слову, Дональд Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он многократно высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента. Президент США назвал сегодняшнее состояние американской экономики "одним из лучших в истории"

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