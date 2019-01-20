Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США
Президент США Дональд Трамп пошутил по поводу рекордных снегопадов, которые на днях обрушились на Америку. Он в шутку пожелал наступления глобального потепления в стране.
- Большая часть страны страдает из-за невероятных снегопадов и почти рекордных морозов, Было бы неплохо, если бы наступило старое доброе глобальное потепление! - пошутил Трамп в своем Twitter.
Первый в наступившем году снегопад в Вашингтоне и близлежащих штатах - Мэриленде и Вирджинии - парализовал работу организаций и учреждений. Власти штатов в центральной части и на северо-востоке США рекомендовали воздерживаться от поездок на личном транспорте. В субботу неблагоприятные погодные условия привели к отмене и задержкам более 6,7 тыс. авиарейсов, сообщает "ТАСС".
К слову, Дональд Трамп является критиком теории глобального потепления. В ходе предвыборной кампании он многократно высказывал сомнения в научной обоснованности этой концепции.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Трамп предрек обвал фондовых рынков в случае своего импичмента. Президент США назвал сегодняшнее состояние американской экономики "одним из лучших в истории"