СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-20T18:57:28+03:00

На Украине выдвинули оппозиционного политика Вилкула в кандидаты на пост президента Фото: REUTERS

Кандидатуру политика поддержали его коллеги на съезде "Партии мира и развития"

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Партия "Оппозиционный блок - Партия мира и развития" выдвинула своего депутата Александра Вилкула в кандидаты на пост президента Украины.

В воскресенье в Запорожье в местном Дворце спорта состолся форум "За мир и развитие". До него прошел съезд партии, на котором и поддержали кандидатуру оппозиционного политика.

Ранее партия "Оппозиционный блок" раскололся на две части: "Партия мира и развития" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Члены второй партии выдвинули в качестве кандидата на пост президента Украины политика Юрия Бойко, сообщает украинское интернет-издание Liga.net.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта этого года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский, украинский актер и шоумен, объявил, что будет участвовать в мартовских выборах главы государства.