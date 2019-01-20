2019-01-20T19:46:18+03:00
В мире

В Тибете произошло мощное землетрясение

Ранее сильные подземные толчки зафиксировали в Чили
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Тибете произошло мощное землетрясениеВ Тибете произошло мощное землетрясениеФото: REUTERS
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В Тибетском автономном районе на юге-западе Китая произошло сильное землетрясение магнитудой 5,0.

Мощные подземные толчки были зафиксированы в 22:28 по местному времени (17:28 мск) в уезде Шэтонгмён у города Шигадзе. Информации о пострадавших и погибших от землетрясения пока не поступало. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

В минувшую субботу в Чили также произошло сильное землетрясение магнитудой 6, 8. После него от сердечного приступа скончались два человека. Погибшими оказались женщина и мужчина пожилого возраста.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,4, за которым последовало порядка 170 афтершоков. Подземные толчки спровоцировали разрушительное цунами. Из-под завалов извлекли 1558 тел погибших.

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