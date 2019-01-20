СЕГОДНЯ 19:59 2019-01-20T20:16:01+03:00

Десять полицейских ранены в результате массовых беспорядков в Афинах Фото: REUTERS

В стране проходят митинги против переименования Македонии

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Во время беспорядков возле здания греческого парламента в центре Афин было ранено десять полицейских.

В стране сейчас проходят акции протеста против переименования Македонии.

- Какие бы провокации ни выдумывали, сколько бы слезоточивого газа ни применяли, люди стоят за Македонию, - подчеркнул экс-премьер Афин.

По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ в неограниченных количествах для того, чтобы разогнать митинг.

Беспорядки спровоцировала группа анархистов во время митинга на площади Синтагма против Преспанского соглашения со Скопье. Анархисты забросали камнями и краской полицейских.

По словам очевидцев, облако слезоточивого газа накрыло Синтагму. Организаторы митинга объявили в диктофон, что у двухлетнего ребёнка, который находился недалеко от места протестной акции, проблемы с дыханием и его перевозят в больницу, сообщает "РИА-Новости".

В июне прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика должна быть переименована в Северную Македонию.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны. За документ проголосовал 81 из 120 депутатов.