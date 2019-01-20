2019-01-20T20:16:01+03:00
В мире

Десять полицейских ранены в результате массовых беспорядков в Афинах

В стране проходят митинги против переименования Македонии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Десять полицейских ранены в результате массовых беспорядков в АфинахДесять полицейских ранены в результате массовых беспорядков в АфинахФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во время беспорядков возле здания греческого парламента в центре Афин было ранено десять полицейских.

В стране сейчас проходят акции протеста против переименования Македонии.

- Какие бы провокации ни выдумывали, сколько бы слезоточивого газа ни применяли, люди стоят за Македонию, - подчеркнул экс-премьер Афин.

По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ в неограниченных количествах для того, чтобы разогнать митинг.

Беспорядки спровоцировала группа анархистов во время митинга на площади Синтагма против Преспанского соглашения со Скопье. Анархисты забросали камнями и краской полицейских.

По словам очевидцев, облако слезоточивого газа накрыло Синтагму. Организаторы митинга объявили в диктофон, что у двухлетнего ребёнка, который находился недалеко от места протестной акции, проблемы с дыханием и его перевозят в больницу, сообщает "РИА-Новости".

В июне прошлого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика должна быть переименована в Северную Македонию.

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что парламент Македонии утвердил закон о переименовании страны. За документ проголосовал 81 из 120 депутатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде предложили наказывать за неверное обозначение Крыма на картах
В Тибете произошло мощное землетрясение
В правительстве РФ прокомментировали позицию Абэ о южных Курилах
На Украине выдвинули оппозиционного политика Вилкула в кандидаты на пост президента
Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США
На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ
В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов
В Сети опубликовали снимки эсминца США в Черном море
В ДНР сообщили о пленении украинского военного
Глава Минстроя назвал крайностью предложение об отказе от газовых плит в быту
После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступа
Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку
В Ташкенте нашли старинный клад ценой в миллион долларов
Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения