2019-01-20T21:09:45+03:00
В мире

В Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканалов

Однако, по словам пожарных, огонь быстро удалось потушить
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканаловВ Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканаловФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Вашингтоне произошел пожар произошел в здании, в котором находятся студии американских телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN.

Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По словам пожарных, огонь удалось быстро потушить и пострадавших не оказалось.

Утренняя передача телеканала Fox News в результате состоялась в прямом эфире, однако, трансляция шла из студии местного подразделения телекомпании в другом районе, сообщает "РИА-Новости".

Редактор канала C-SPAN Стив Скалли написал в Twitter, что студии его канала и Fox News сильно повреждены, а студию MSNBC в процессе тушения залили водой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года пожар вспыхнул в Театре сатиры в Москве прямо во время спектакля. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ назвали возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Премьер-министр Израиля Нетаньяху прокомментировал удар ВВС по Сирии
В Венгрии умер Эндрю Джордж Вайна - продюсер культовых кинокартин "Рембо" и "Терминатор"
В Совфеде предложили наказывать за неверное обозначение Крыма на картах
Десять полицейских ранены в результате массовых беспорядков в Афинах
В Тибете произошло мощное землетрясение
В правительстве РФ прокомментировали позицию Абэ о южных Курилах
На Украине выдвинули оппозиционного политика Вилкула в кандидаты на пост президента
Дональд Трамп в шутку пожелал наступления глобального потепления в США
На Украине представитель "новой церкви" попытался сорвать освящение воды общиной УПЦ
В Москве прошел митинг против передачи Японии Курильских островов
В Сети опубликовали снимки эсминца США в Черном море
В ДНР сообщили о пленении украинского военного
Глава Минстроя назвал крайностью предложение об отказе от газовых плит в быту
После землетрясения в Чили два человека скончались от сердечного приступа
Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку
В Ташкенте нашли старинный клад ценой в миллион долларов
Йоханнес Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения