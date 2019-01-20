В Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканалов

СЕГОДНЯ 20:54 2019-01-20T21:09:45+03:00

Однако, по словам пожарных, огонь быстро удалось потушить

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В Вашингтоне произошел пожар произошел в здании, в котором находятся студии американских телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN.

Как выяснилось позже, возгорание произошло из-за короткого замыкания. По словам пожарных, огонь удалось быстро потушить и пострадавших не оказалось.

Утренняя передача телеканала Fox News в результате состоялась в прямом эфире, однако, трансляция шла из студии местного подразделения телекомпании в другом районе, сообщает "РИА-Новости".

Редактор канала C-SPAN Стив Скалли написал в Twitter, что студии его канала и Fox News сильно повреждены, а студию MSNBC в процессе тушения залили водой.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года пожар вспыхнул в Театре сатиры в Москве прямо во время спектакля. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания.