СЕГОДНЯ 21:00 2019-01-20T21:20:31+03:00

В Венгрии умер Эндрю Джордж Вайна - продюсер культовых кинокартин "Рембо" и "Терминатор" Фото: EPA

Эндрю Джордж Вайна умер после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште

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Продюсер культовых голливудских фильмов "Терминатор", "Рембо", "Крепкий орешек" Эндрю Джордж Вайна умер в возрасте 74 лет после продолжительной болезни в своем доме в Будапеште.

О смерти Вайны заявил Венгерский национальный фонд кино в воскресенье местному агентству MTI.

В 2011 году его назначили правительственным комиссаром, ответственным за стратегию сохранения и развития венгерского кинематографа.

Эндрю Джордж Вайн выступил в роли продюсера в следующих известных кинолентах: "Рэмбо: Первая кровь" (1982), "Рэмбо: Первая кровь 2" (1985), "Рэмбо 3" (1988), "Крепкий орешек 3: Возмездие" (1995), "Терминатор 3: Восстание машин" (2003) и "Терминатор: Да придёт спаситель" (2009), сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru сообщил о том, что в сентябре прошлого года умер продюсер «Звездных войн» Гэри Куртц. Он скончался от рака на 79-м году жизни.