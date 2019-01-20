Госсекретарь США Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев

СЕГОДНЯ 22:39 2019-01-20T22:46:46+03:00

Политик вспомнил, что в воскресенье исполнилось 40 лет с момента освобождения 52 американских дипломатов, взятых в заложники в Тегеране

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Американский госсекретарь Майк Помпео призвал Иран освободить задержанных граждан США.

В своем Twitter политик напомнил, что в воскресенье исполнилось ровно 40 лет с момента освобождения 52 американских дипломатов. Их взяли в заложники при захвате посольства США в Тегеране в ходе исламской революции.

- Президент Ирана Хассан Роухани и глава МИД Джавад Зариф должны немеленно прекратить кампанию террора с заложниками и отметить эту годовщину, немедленно освободив Боба Левинсона, Сиюэ Вана, (Сиамака и Бакера) Намази и других заложников, - подчеркнул Помпео.

К слову, в США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Дональд Трамп в июле 2017 года грозил Ирану "последствиями", если американцы не будут освобождены, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Майк Помпео заявил, что Вашингтон пытается найти области для возможного сотрудничества с Россией. По мнению главы Госдепа США, Москва не отвечает взаимностью на шаги США.