Власти ФРГ не станут вмешиваться в реализацию проекта «Северный поток — 2»

СЕГОДНЯ 23:25 2019-01-20T23:25:09+03:00

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что официальный Берлин не станет вмешиваться в строительство газопровода «Северный поток — 2», призвав не делать из этого проекта «мальчика для битья».

В интервью газете Handelsblatt немецкий министр пояснил, что Германия – правовое государство, в котором «частные инвестиции, как в случае с «Северным потоком — 2», осуществляются в соответствии с правовыми критериями». Он напомнил, что для строительства газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от России до ФРГ, «уже есть необходимые разрешения со стороны различных органов из различных стран, в том числе из Германии», строительство уже далеко продвинулось и «в море проложены километры труб».

«Федеральное правительство не будет вмешиваться в процесс, поскольку для этого нет правовых оснований», - подытожил Петер Альтмайер.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительство «Северного потока — 2» никто не сможет остановить, и американские санкции реализации проекта не помешают.

Напомним, 12 января стало известно, что немецкие компании получили письма от посла США в ФРГ, в которых Ричард Гренелл предупреждает об угрозе американских санкций за поддержку проекта «Северный поток — 2», который, по его словам, «подрывает безопасность Украины и Европы».