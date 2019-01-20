Комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» снова доступна на YouTube

СЕГОДНЯ 23:38 2019-01-20T23:51:57+03:00

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Комедию режиссера Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде снова можно посмотреть на YouTube, о чем создатель скандально известного фильма проинформировал всех заинтересованных на своей странице в Facebook.

«Хэппи Энд! Справедливость восторжествовала! Спасибо всем поддержавшим! Фильм снова открыт для просмотра. Простите если заставил волноваться», - написал режиссер.

Алексей Красовский добавил, что объяснения блокировки не было, а по «неофициальной версии система закрыла фильм, получив множество одинаковых жалоб». Причем администрация сайта пообещала, что такое не повторится. Режиссер также отметил, что «качество фильма резко упало», и он сейчас разбирается в причинах.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее «Праздник» заблокировали на YouTube, причем сделано это было в воскресенье, 20 января, – за неделю до празднования 75-летия снятия осады Ленинграда. На странице появлялось сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

Напомним, фильм «Праздник» снят в жанре «черной комедии», сюжет рассказывает о том, как живущая в блокадном Ленинграде «на особом положении» семья Воскресенских и их гости готовятся встретить Новый год. Проблема в том, что некому приготовить курицу.

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