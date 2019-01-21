«Кровавую Луну» лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке

СЕГОДНЯ 00:32 2019-01-21T00:42:43+03:00

Этой ночью Луна будет выглядеть больше, чем обычно, и приобретет кроваво-красный оттенок Фото: REUTERS

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Наблюдать полное лунное затмение 21 января 2019 года смогут северо-запада Европейской части России, Дальнего Востока, севера Урала и Сибири, но лучше всего «Кровавую Луну» буде видно в Северной и Южной Америке.

Редкое природное явление продлится с 06.34 по московскому времени до 09.51, когда Луна подойдет близко к Земле, и будет выглядеть примерно на 8 процентов больше, чем обычно.

Между тем, в Сенкт-Петербурге для всех желающих организуют так называемые «тротуарные» любительские наблюдения за «Кровавой Луной», они состоятся на набережной возле метро «Новокрестовская». Организаторы советуют всем взять с собой бинокли и камеры – главное, чтобы повезло с погодой.

«Пик наблюдений планируется в максимальную фазу затмений между 07:40 и 08:40 утра мск в понедельник», - уточнил член астроклуба СПАГО Георгий Хохлов.

Заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского Планетария Мария Смирнова пояснила, что нынешнее полное затмение особенно интересно еще и потому, что в следующий раз полное затмение Луны на территории России можно будет увидеть только через шесть лет – 7 сентября 2015 года, передает ТАСС.

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Хотите увидеть кровавую Супер-Луну? Сайт KP.RU будет транслировать небесное шоу с шести точек планеты – Москва, Берлин, Рим, Лондон, Нью-Йорк и Буэнос-Айрэс. Начало видеотрансляции в 05:30 по московскому времени. Максимальную фазу затмения вы сможете увидеть в районе 8 утра (подробности).