Забастовка таксистов в Барселоне обернулась нападениям на водителей Uber и Cabify

СЕГОДНЯ 00:57 2019-01-21T01:00:08+03:00

Полиция задержала семь человек, подозреваемых в избиении водителей такси онлайн-сервисов

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В Барселоне произошло несколько нападений на водителей такси Uber и Cabify. Таксисты жестоко избиты, их машины повреждены. По подозрению в этих нападениях городская полиция задержала семерых мужчин, их допрашивают следователи.

Предположительно, случаи избиения водителей Uber и Cabify связаны с бессрочной забастовкой, которую объявили барселонские таксисты в знак протеста против решения местных властей, по которому клиенты пользователи онлайн-сервисов частных пассажирских компаний должны запрашивать услуги не мене чем за 15 минут до поездки. Водители такси считают, что это время может составлять несколько часов.

По словам представителя каталонских правоохранительных органов, он пока не может сказать, что все семеро задержанных – таксисты.

«Это люди, которые совершали нападения в районах, где проходит акция протеста», - цитирует его заявление РА Новости.

Ассоциация таксистов Барселоны объявила о бессрочной забастовке 18 января.