2019-01-21T01:31:40+03:00
Происшествия

В Москве потушили крупный пожар на Волгоградском проспекте

Горели деревянные стеллажи в ангаре, частично обрушилась одна из стен [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото прислано очевидцемФото прислано очевидцем
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На Волгоградском проспекте в Москве загорелся ангар, площадь пожара к составила около 500 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 22:40 воскресенья, 20 января, а уже в 01:18 понедельника огонь был полностью потушен.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, горели деревянные стеллажи в ангаре, расположенном по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13. Людей внутри не было. По предварительным данным, никто не пострадал.

Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Фото прислано очевидцем

Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Фото прислано очевидцем

Строение используется как автосервис и склад, в результате возгорания частично обрушилась одна из стен здания. По словам источника в экстренных службах города, площадь обрушения составила примерно тысячу квадратных метров, передает ТАСС.

Причины пожара выясняются. Причиненный огнем ущерб устанавливается.

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