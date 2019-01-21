В Москве потушили крупный пожар на Волгоградском проспекте
На Волгоградском проспекте в Москве загорелся ангар, площадь пожара к составила около 500 квадратных метров. Сообщение о возгорании поступило в 22:40 воскресенья, 20 января, а уже в 01:18 понедельника огонь был полностью потушен.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, горели деревянные стеллажи в ангаре, расположенном по адресу: Волгоградский проспект, дом 32, корпус 13. Людей внутри не было. По предварительным данным, никто не пострадал.
Площадь пожара составляет порядка 500 квадратных метров. Фото прислано очевидцем
Строение используется как автосервис и склад, в результате возгорания частично обрушилась одна из стен здания. По словам источника в экстренных службах города, площадь обрушения составила примерно тысячу квадратных метров, передает ТАСС.
Причины пожара выясняются. Причиненный огнем ущерб устанавливается.