На МКАД столкнулись три машины, пострадали два человека

СЕГОДНЯ 01:41 2019-01-21T01:48:10+03:00

В результате пострадали два человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Авария произошла в районе пересечения со Щелковским шоссе, один из раненых – ребенок

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Поздним вечером в воскресенье, 20 января, на 104 километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла авария, в которой пострадали два человека – взрослый и ребенок. Об этом рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, уточнив, что в районе пересечения со Щелковским шоссе столкнулись три легковушки.

Информацию о ДТП с участием трех автомобилей подтвердили в столичном управлении ГИБДД.

«На 104-м км МКАД, рядом со съездом на Щелковское шоссе столкнулись три легковых машины. Пострадали два человека», - сообщил ТАСС представитель Госавтоинспекции.

Он добавил, что на месте работают инспекторы ДПС, обстоятельства произошедшего и виновник аварии выясняются.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 12 января на одной из стоянок на юге МКАД грузовик протаранил около десяти автомобилей. Тогда пострадал один человек – водитель грузовика.