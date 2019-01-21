В Британии никак не удается найти семью для «самой толстой» кошки королевства

СЕГОДНЯ 02:24 2019-01-21T02:34:31+03:00

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В Британии снова ищут новую семью для серой кошки Митци (Mitzi), которую называют одной из самых толстых кошек в Соединенном Королевстве. Пушистую красавицу уже в четвертый раз возвращают в приют в Плимуте, пишет газета The Daily Mail.

Впервые Митци попала к волонтерам в мае 2017 года, тогда она весила 16 фунтов (чуть больше семи килограммов). Солидную усатую даму посадили на строгую диету и нашли ей хозяина, но тот вскоре вернул кошку обратно. Сказал, что не смог ужиться со «сварливой» питомицей.

С тех пор Митци трижды забирали в «добрые руки», и каждый раз она снова оказывалась в приюте – нигде не смогла прижиться. Сейчас кошке уже восемь лет, она весит 12 фунтов (почти пять с половиной килограммов), и снова ищет человека, с которым смогла бы поладить.

По словам сотрудников приюта, Митци очень там все очень любят, а сама кошка устала от смены хозяев. Ей нужен дом, где нет детей и животных, потому что она уже немолода, ей сложно с ними ужиться. Ветеринары уверены: если Митци еще похудеет, она станет подвижнее и жизнерадостнее, и тогда дом для кошки будет найти проще.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о необычайно прожорливом коте, которого пришлось посадить на диету. Теперь усатый, как говорит заботливый хозяин питомца, «голодный, но счастливый».