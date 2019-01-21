Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 02:55 2019-01-21T03:02:03+03:00

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В телефонной беседе турецкий лидер заверил президента США в готовности Анкары обеспечить безопасность в Манбидже

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Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги, направленные на полный разгром боевиков ИГ*, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что собеседники договорились «продолжить поиск согласованного решения для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии».

«Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагической гибелью американцев в сирийском Манбидже на этой неделе. Президент Трамп подчеркнул важность полного уничтожения террористов, оставшихся в Сирии», - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Турецкий лидер заверил заокеанского коллегу в том, что его страна готова взять на себя обеспечение безопасности в Манбидже, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на оживленной улице в центре Манбиджа, по которой проходит маршрут патруля возглавляемой Штатами международной коалиции, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали не менее 27 человек, в том числе пять американских солдат.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.