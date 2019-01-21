2019-01-21T03:02:03+03:00
Политика

Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

В телефонной беседе турецкий лидер заверил президента США в готовности Анкары обеспечить безопасность в Манбидже
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд ТрампПрезиденты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги, направленные на полный разгром боевиков ИГ*, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что собеседники договорились «продолжить поиск согласованного решения для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии».

«Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагической гибелью американцев в сирийском Манбидже на этой неделе. Президент Трамп подчеркнул важность полного уничтожения террористов, оставшихся в Сирии», - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Турецкий лидер заверил заокеанского коллегу в том, что его страна готова взять на себя обеспечение безопасности в Манбидже, передает агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на оживленной улице в центре Манбиджа, по которой проходит маршрут патруля возглавляемой Штатами международной коалиции, прогремел взрыв. Жертвами теракта стали не менее 27 человек, в том числе пять американских солдат.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Военные Израиля нанесли по Сирии удары с воздуха и с земли
В стычках с демонстрантами в Афинах пострадали 25 полицейских
CNN: Помпео может попытаться стать сенатором
В Британии никак не удается найти семью для «самой толстой» кошки королевства
На МКАД столкнулись три машины, пострадали два человека
В Москве потушили крупный пожар на Волгоградском проспекте
Забастовка таксистов в Барселоне обернулась нападениям на водителей Uber и Cabify
«Кровавую Луну» лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке
Комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» снова доступна на YouTube
Власти ФРГ не станут вмешиваться в реализацию проекта «Северный поток — 2»
Госсекретарь США Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Абэ готов подписать мирный договор с Россией при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи
СМИ назвали возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына