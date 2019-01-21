CNN: Помпео может попытаться стать сенатором
Глава американского госдепартамента Майк Помпео задумался о своем будущем. Он рассматривает возможность через время уйти в отставку и стать сенатором, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с планами Помпео источник.
Собеседник телеканала отметил, пока госсекретарь США сосредоточен на своей работе во внешнеполитическом ведомстве, но при этом решил прислушаться к советам выставить свою кандидатуру в сенат от штата Канзас на выборах 2020 года. Нынешний сенатор от Канзаса Пэт Робертс ранее в январе заявил, что хочет уйти на заслуженный отдых и переизбираться через год не собирается, так что его место будет свободным.
По словам источника CNN, баллотироваться в сенат Майка Помпео уговаривает, в частности, лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.
Отмечается, что госсекретарь серьезно отнесся к такой перспективе и уже договорился о встрече с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером. Как подчеркнул собеседник телеканала, «республиканцы очень хотят», чтобы Помпео баллотировался в сенаторы.