CNN: Помпео может попытаться стать сенатором

СЕГОДНЯ 03:27 2019-01-21T03:33:15+03:00

Пока госсекретарь США сосредоточен на работе в госдепе, но рассматривает возможность через время уйти в отставку и баллотироваться в сенат

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Глава американского госдепартамента Майк Помпео задумался о своем будущем. Он рассматривает возможность через время уйти в отставку и стать сенатором, сообщает CNN со ссылкой на знакомый с планами Помпео источник.

Собеседник телеканала отметил, пока госсекретарь США сосредоточен на своей работе во внешнеполитическом ведомстве, но при этом решил прислушаться к советам выставить свою кандидатуру в сенат от штата Канзас на выборах 2020 года. Нынешний сенатор от Канзаса Пэт Робертс ранее в январе заявил, что хочет уйти на заслуженный отдых и переизбираться через год не собирается, так что его место будет свободным.

По словам источника CNN, баллотироваться в сенат Майка Помпео уговаривает, в частности, лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.

Отмечается, что госсекретарь серьезно отнесся к такой перспективе и уже договорился о встрече с ведущим консультантом Республиканской партии Уордом Бейкером. Как подчеркнул собеседник телеканала, «республиканцы очень хотят», чтобы Помпео баллотировался в сенаторы.