2019-01-21T04:06:01+03:00
В мире

В стычках с демонстрантами в Афинах пострадали 25 полицейских

Задержаны 12 участников протестов, семеро из них арестованы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во время протестов в Афинах пострадали 25 полицейскихВо время протестов в Афинах пострадали 25 полицейскихФото: REUTERS
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Во время воскресных беспорядков и стычек с демонстрантами в Афинах пострадали 25 полицейских, все доставлены в главный военный госпиталь греческой столицы. Об этом рассказали в управлении полиции столичной области Аттика. Ранее сообщалось о десяти раненых стражах порядка.

Кроме того, в афинские больницы поступили четверо протестующих с признаками легкого отравления слезоточивым газом, а также раненый видеооператор греческого телеканала ERT и избитый неизвестными фоторепортер местного отделения агентства Sputnik Костис Дадами. Он получил серьезную травму головы.

В ходе митинга полиция задержала 12 зачинщиков беспорядков, семеро из них арестованы. С остальными провели «профилактические беседы» и отпустили домой, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января возле здания греческого парламента в центре Афин проходил митинг против переименования Македонии и соглашения со Скопье. Поначалу мирная акция переросла в массовые беспорядки, погромы и поджоги, когда на площади появились анархисты. Они стали забрасывать полицейских камнями и краской, те в ответ применили слезоточивый газ. Точное число пострадавших демонстрантов пока неизвестно.

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