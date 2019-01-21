Премьер Украины рассказал о «четырёх шагах» к энергонезависимости

СЕГОДНЯ 05:01 2019-01-21T05:23:43+03:00

В первую очередь, по мнению Гройсмана, нужно увеличить добычу украинского газа и уменьшить его потребление

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Премьер Незалежной Владимир Гройсман рассказал о «четырёх шагах», которые обеспечат Украине энергетическую независимость. Чтобы достичь этой цели, в первую очередь, по его словам, нужно увеличить добычу собственного украинского газа. Шаг второй – уменьшить расход «голубого топлива» благодаря «новейшим технологиям и разумному энергопотреблению». Видео его пламенной речи опубликовано в Facebook.

Третий шаг, по словам Гройсмана, это интеграция украинской газотранспортной системы (ГТС) в европейский рынок. И в заключение – защита малоимущих граждан страны, которые не в состоянии полностью платить за коммунальные услуги, с помощью системы субсидий, «механизмы монетизации субсидий».

При этом украинский премьер подчеркнул, что «началом пути» Незалежной к энергонезависимости стал отказ от российского газа, который, дескать, использовался в качестве «гибридного оружия» против Украины.

К слову, комментируя это заявление Гройсмана, директор по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с телеканалом RT сказал, что именно киевские власти применяют «гибридное оружие» против собственного народа, более чем в 10 раз подняв цены на газ для населения.

Кстати, как писал сайт kp.ru, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцев обрекли на замерзание, а пенсионеров нынешние тарифы на отопление и вовсе ставят перед выбором: не платить и умереть от холода или заплатить и умереть от голода.