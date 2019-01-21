2019-01-21T06:30:46+03:00
Политика

SANA: ПВО Сирии перехватили большую часть израильских ракет

Ранее армия Израиля сообщила о ракетном обстреле сирийской территории
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе аэропорта ДамаскаСилы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в районе аэропорта ДамаскаФото: REUTERS
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили большую часть израильских ракет, семь из них были сбиты в небе над международным аэропортом Дювали, расположенным на юго-востоке Дамаска.

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA. По его данным, жертв и разрушений нет. Ракеты запускались из воздушного пространства Ливана, а также из северной части израильского региона Галилея.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ночь с воскресенья на понедельник, 21 января, Армия обороны Израиля объявила, что нанесла ракетные удары по Сирии. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что цель атаки – иранские подразделения сил специального назначения «Аль-Кудс» на сирийской территории.

Между тем, ночная атака стала второй за последние сутки. В воскресенье днем ПВО Сирии сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска. Для отражения воздушного удара, в частности, использовались зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» и ЗРК «Бук».

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