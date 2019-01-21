2019-01-21T06:57:55+03:00
В мире

Оппозиция обвинила власти Греции в применении силы против мирных демонстрантов

По мнению лидера партии «Новая демократия», полиция не должна была использовать слезоточивый газ, чтобы прекратить беспорядки в Афинах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Акция протеста в Афинах обернулась массовыми беспорядкамиАкция протеста в Афинах обернулась массовыми беспорядкамиФото: REUTERS
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Лидер крупнейшей греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис обвинил правительство в применении силы против мирных демонстрантов в Афинах и потребовал привлечь виновных к ответственности.

По его словам, «правительство без колебаний атаковало химикатами сотни тысяч мирных демонстрантов», среди которых были «семьи, маленькие дети и старики», с единственной целью – разогнать митинг.

Кириакос Мицотакис также заявил, что большинство сторонников Преспанского соглашения со Скопье было «искусственно создано», а миллионы греков с ним не согласны. И пообещал, что его партия будет «в авангарде борьбы» против ратификации соглашения, когда его начнут обсуждать в парламенте, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 января возле здания греческого парламента в центре Афин проходил митинг против переименования Македонии и соглашения со Скопье. Поначалу мирная акция переросла в массовые беспорядки, погромы и поджоги, когда на площади Синтагма появились анархисты. Они стали забрасывать полицейских камнями и краской, те в ответ применили слезоточивый газ. В итоге всю площадь затянуло облаком едкого газа, и люди были вынуждены разойтись.

К слову, в стычках с «мирными демонстрантами» серьезно пострадали и были госпитализированы 25 полицейских.

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