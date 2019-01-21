2019-01-21T07:10:44+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 21 января 2019 года: температура воздуха опустится до -10

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 21 января 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москву вновь придут настоящие морозыВ Москву вновь придут настоящие морозыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 21 января 2019 года будет облачной. Местами по городу возможен небольшой снег, а также гололедица. В целом в столице похолодает, и уже к середине недели столбики термометров опустятся до -20 градусов.

В понедельник же дневная температура воздуха составит -10..-8 градусов, в ночные часы - -16..-14. Ветер западного и северо-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Что касается атмосферного давления, то оно, согласно данным синоптиков, остановится на отметке в 743 миллиметра ртутного столба.

Напомним, что в этом году вместо крещенских морозов москвичей ожидала оттепель, однако в ближайшие дни все изменится.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящая зимняя погода все еще вернется в столичный регион. Перемены принесет с собой антициклон из Скандинавии.

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