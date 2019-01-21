Филарет придумал, как отобрать у УПЦ Киево-Печерскую Лавру

СЕГОДНЯ 07:33 2019-01-21T07:33:58+03:00

По мнению главы "Киевского патриархата" для этого может быть использован принятый Радой механизм перевода храмов в другие конфессии

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Предстоятель так называемого "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) заявил, как "новая" церковь может забрать Почаевскую и Киево-Печерскую Лавры у канонической Украинской православной церкви с помощью принятого недавно закона о смене юрисдикции религиозных общин.

"Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию. Они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности и Лавры", - сказал Филарет в интервью телеканалу ТСН.

При этом заявил, что Киево-Печерская Лавра якобы изначально является украинской святыней, а потому должна принадлежать именно "украинской церкви, а не российской".

Напомним, что в 1992 году Русская православная церковь лишила Денисенко сана после того, как он объявил о создании раскольнической религиозной общины. Спустя пять лет священнослужителя предали анафеме. Однако в октябре 2018 года Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Филарет даже приказал именовать себя "Святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины"