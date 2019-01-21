2019-01-21T07:33:58+03:00
Политика

Филарет придумал, как отобрать у УПЦ Киево-Печерскую Лавру

По мнению главы "Киевского патриархата" для этого может быть использован принятый Радой механизм перевода храмов в другие конфессии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Фото Михаил Палинчак пресс-служба президента Украины ТАССБывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Фото Михаил Палинчак пресс-служба президента Украины ТАСС
Изменить размер текста:

Предстоятель так называемого "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко) заявил, как "новая" церковь может забрать Почаевскую и Киево-Печерскую Лавры у канонической Украинской православной церкви с помощью принятого недавно закона о смене юрисдикции религиозных общин.

"Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию. Они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности и Лавры", - сказал Филарет в интервью телеканалу ТСН.

При этом заявил, что Киево-Печерская Лавра якобы изначально является украинской святыней, а потому должна принадлежать именно "украинской церкви, а не российской".

Напомним, что в 1992 году Русская православная церковь лишила Денисенко сана после того, как он объявил о создании раскольнической религиозной общины. Спустя пять лет священнослужителя предали анафеме. Однако в октябре 2018 года Синод Константинопольского патриархата восстановил его в церковном общении.

Сайт kp.ru писал о том, что накануне Филарет даже приказал именовать себя "Святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины"

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео обсудил с главой МИД Японии подготовку к новой встрече Трампа с Ким Чен Ыном
Погода в Москве на 21 января 2019 года: температура воздуха опустится до -10
Оппозиция обвинила власти Греции в применении силы против мирных демонстрантов
SANA: ПВО Сирии перехватили большую часть израильских ракет
Мэй предложит британскому парламенту альтернативный план Brexit
Премьер Украины рассказал о «четырёх шагах» к энергонезависимости
Военные Израиля нанесли по Сирии удары с воздуха и с земли
В стычках с демонстрантами в Афинах пострадали 25 полицейских
CNN: Помпео может попытаться стать сенатором
Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В Британии никак не удается найти семью для «самой толстой» кошки королевства
На МКАД столкнулись три машины, пострадали два человека
В Москве потушили крупный пожар на Волгоградском проспекте
Забастовка таксистов в Барселоне обернулась нападениям на водителей Uber и Cabify
«Кровавую Луну» лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке
Комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» снова доступна на YouTube
Власти ФРГ не станут вмешиваться в реализацию проекта «Северный поток — 2»
Госсекретарь США Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Абэ готов подписать мирный договор с Россией при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи
СМИ назвали возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына