2019-01-21T08:17:53+03:00
Москва

Несколько новых железнодорожных вокзалов появится в Москве

В рамках интеграции метро и пригородных электричек, дополнительные возможности появятся у пассажиров поездов дальнего следования
Татьяна СЫКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
По пассажиропотоку новые вокзалы не будут уступать старым.По пассажиропотоку новые вокзалы не будут уступать старым.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Масштабные изменения в ближайшем времени произойдут в железнодорожном сообщении столицы. Несколько транспортно-пересадочных узлов модернизируют в полноценные железнодорожные вокзалы, которые будут обслуживать не только жителей Москвы и Подмосковья, но и пассажиров поездов дальнего следования. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Среди них станция «Карачарово» на юге-востоке. Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанское шоссе и Юго-Восточная хорда. В список попала и станция «Окружная», которая также соединяет две железные дороги и две ветки метро. Работы по переоснащению этих станций уже начались. Еще несколько станций находятся в стадии разработки. Это, к примеру, перспектива создания Южного вокзала в районе Царицино, пишет РИА Новости.

Столичные власти работают по схеме интеграции городского метро и пригородных электричек. Кроме того, прорабатывается вариант, чтобы на этих станциях могли сойти пассажиры поездов дальнего следования. Это позволит существенно разгрузить главные вокзалы в центральной части столицы. Большая часть пассажиропотока сможет выходить на более ранних станциях, и уже оттуда пересаживаться на метро.

Хуснуллин отметил, что необходимость модернизации давно назрела, при этом по пассажиропотоку новые вокзалы не будут уступать старым. К примеру, загруженность на «Карачарово» будет плотнее, чем у Савеловского или Рижского вокзалов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице будут построены парк аттаркционов на ВДНХ, а также набережная на ЗИЛе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице будут построены парк аттаркционов на ВДНХ, а также набережная на ЗИЛе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России могут пересмотреть продолжительность новогодних каникул
Абэ надеется вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый этап
Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью на Украине
Состояние 26 богатейших людей мира равно доходам 3,8 млрд бедняков
Столичные власти построят самый высокий небоскреб в Европе
Население Китая увеличилось до 1,395 млрд человек
Экс-президент Украины обвинил россиян в "любви" к рабству
Филарет придумал, как отобрать у УПЦ Киево-Печерскую Лавру
Помпео обсудил с главой МИД Японии подготовку к новой встрече Трампа с Ким Чен Ыном
Погода в Москве на 21 января 2019 года: температура воздуха опустится до -10
Оппозиция обвинила власти Греции в применении силы против мирных демонстрантов
SANA: ПВО Сирии перехватили большую часть израильских ракет
Мэй предложит британскому парламенту альтернативный план Brexit
Премьер Украины рассказал о «четырёх шагах» к энергонезависимости
Военные Израиля нанесли по Сирии удары с воздуха и с земли
В стычках с демонстрантами в Афинах пострадали 25 полицейских
CNN: Помпео может попытаться стать сенатором
Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
В Британии никак не удается найти семью для «самой толстой» кошки королевства
На МКАД столкнулись три машины, пострадали два человека
В Москве потушили крупный пожар на Волгоградском проспекте
Забастовка таксистов в Барселоне обернулась нападениям на водителей Uber и Cabify
«Кровавую Луну» лучше всего будет видно в Северной и Южной Америке
Комедия о блокадном Ленинграде «Праздник» снова доступна на YouTube
Власти ФРГ не станут вмешиваться в реализацию проекта «Северный поток — 2»
Госсекретарь США Помпео призвал Иран освободить задержанных американцев
Абэ готов подписать мирный договор с Россией при гарантии передачи Шикотана и островов Хабомаи
СМИ назвали возможное место встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына