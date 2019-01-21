Несколько новых железнодорожных вокзалов появится в Москве

СЕГОДНЯ 08:17 2019-01-21T08:17:53+03:00

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Масштабные изменения в ближайшем времени произойдут в железнодорожном сообщении столицы. Несколько транспортно-пересадочных узлов модернизируют в полноценные железнодорожные вокзалы, которые будут обслуживать не только жителей Москвы и Подмосковья, но и пассажиров поездов дальнего следования. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Среди них станция «Карачарово» на юге-востоке. Здесь пересекаются две железные дороги и две линии метро, Рязанское шоссе и Юго-Восточная хорда. В список попала и станция «Окружная», которая также соединяет две железные дороги и две ветки метро. Работы по переоснащению этих станций уже начались. Еще несколько станций находятся в стадии разработки. Это, к примеру, перспектива создания Южного вокзала в районе Царицино, пишет РИА Новости.

Столичные власти работают по схеме интеграции городского метро и пригородных электричек. Кроме того, прорабатывается вариант, чтобы на этих станциях могли сойти пассажиры поездов дальнего следования. Это позволит существенно разгрузить главные вокзалы в центральной части столицы. Большая часть пассажиропотока сможет выходить на более ранних станциях, и уже оттуда пересаживаться на метро.

Хуснуллин отметил, что необходимость модернизации давно назрела, при этом по пассажиропотоку новые вокзалы не будут уступать старым. К примеру, загруженность на «Карачарово» будет плотнее, чем у Савеловского или Рижского вокзалов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице будут построены парк аттаркционов на ВДНХ, а также набережная на ЗИЛе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в этом году в столице будут построены парк аттаркционов на ВДНХ, а также набережная на ЗИЛе.