2019-01-21T08:23:14+03:00
Москва

Столичные власти построят самый высокий небоскреб в Европе

В комплексе с квартирами и офисными центрами будет более ста этажей
Татьяна СЫКОВА
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Небоскреб дополнит комплекс «Москва-Сити».Небоскреб дополнит комплекс «Москва-Сити».Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Самый высокий небоскреб в Европе намерены построить столичные власти в комплексе «Москва-Сити». Это будет 104-этажный жилой дом высотой более четырехсот метров. Общая площадь составит около трехсот тысяч квадратных метров, большая часть придется на квартиры. Около пятидесяти тысяч квадратных метров займут офисные помещения. Об этом заявил заместитель мэра города по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Возведением небоскреба занимается компания «Мосинжпроект», полностью принадлежащая правительству Москвы. По намеченному плану, работы завершатся в течение пяти лет. В это же здание после завершения работ переедет и офис компании, пишет РИА Новости.

Окончательная стоимость амбициозного проекта пока не просчитана, однако известно, что котлован и нижняя часть обойдутся до пяти миллиардов рублей.

Напомним, в мире есть более 60 зданий высотой от 350 метров. Самое высокое – это Бурдж-Халифа в Дубае, в котором 163 этажа.

Ранее Хуснуллин заявил, что в столице возведут несколько новых железнодорожных вокзалов, которые позволят разгрузить старые и сделают жизнь пассажиров более удобной.

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