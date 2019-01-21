Состояние 26 богатейших людей мира равно доходам 3,8 млрд бедняков

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-21T08:28:53+03:00

В период с 2017-го по 2018-й на планете каждые два дня появлялся новый миллиардер

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За последнее десятилетие число миллиардеров в мире практически удвоилось и сейчас их насчитывается уже около 2208 человек. Об этом свидетельствуют данные исследования международной благотворительной организации Oxfam.

Так, известно, что в период с 2017-ого по 2018-й в мире каждые два дня появлялся новый миллиардер. Состояние же 26 богатейших людей планеты ежедневно растет на 2,5 млрд долларов. За год они заработали еще порядка 900 млн долларов.

При этом стоит обратить внимание на тревожный тренд - несмотря на увеличение числа миллиардеров, финансовое положение 3,8 млрд беднейших людей мира за минувший год так и не улучшилось. Их общее благосостояние равно средствам, находящимся в распоряжении 26 самых богатых людей планеты. Так, например 1% 112-миллиардного состояния владельца компании Amazon Джеффа Безоса равен всему бюджету здравоохранения Эфиопии, на территории которой проживают 105 млн человек, говорится в докладе.

Ранее сайт kp.ru публиковал рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. И возглавил его именно глава интернет-магазина Amazon.