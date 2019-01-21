Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью на Украине

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-21T08:48:28+03:00

Также сложная ситуация с распространением данной инфекции обстоит в Грузии, Черногории и ряде других европейских стран

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Роспотребнадзор предупредил россиян о беспрецедентном росте заболеваемости корью на территории Украины, Грузии, а также в ряде европейских стран. На данный момент известно о 37 смертельных исходах.

Только в 2018 году на Украине было зарегистрировано 849 больных корью на 1 млн населения, в Грузии - 396 больных, в Черногории – 324, в Греции – 261, в Румынии – 84, в Молдавии – 77, во Франции – 43, а в Италии - 42. На данный момент ситуация в регионе все еще считается довольно неблагополучной.

В связи с этим Польша в ближайшее время намерена запретить въезд в страну непривитым гражданам Украины. Именно на территории данной страны в период с 28 декабря прошлого года по 3 января 2019-го зарегистрировано больше всего инфицированных - 2 305 человек. В Грузии же за последние две недели выявлено свыше 300 случаев заражения.

Ситуация в России пока остается стабильной, однако случаи заболеваемости все же фиксируются. Чаще всего инфекция завозится из-за рубежа и распространяется среди непривитых граждан. В 2018 году было зафиксировано всего 17,3 случая заражения на 1 млн населения, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"КП" писала о том, что еще в 2017-м Украина была третьей в Европе по количеству больных корью, однако уже в начале прошлого года она выбилась в лидеры. Низкая иммунизация одной страны поставила под угрозу здоровье граждан всего региона.