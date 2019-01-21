В России могут пересмотреть продолжительность новогодних каникул

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-21T09:14:54+03:00

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Длительные новогодние каникулы удобны не всем. У одних есть возможность запланировать отдых, поездки на курорт, другие остро нуждаются в финансах и предпочли бы поработать эти дни.

Работодатель и его подчиненные по обоюдному согласию должны иметь право регулировать свою работу в эти дни самостоятельно. Об этом заявил глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский. Однако пока сенатор пока не видит возможности отрегулировать все это так, чтобы все службы работали слаженно.

«Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», - отметил Рязанский.

Сейчас отдельные коллективы могут устанавливать свой режим в праздники в рамках коллективных договоров. Это наглядно демонстрируют, к примеру, торговые сети. В целях рентабельности они корректируют график работы после новогодней ночи, так как покупательский спрос резко падает. Однако в целом, по мнению сенатора, в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика, сообщает «Российская газета».

К примеру, сейчас, новогодние каникулы совпадают со школьными. Родители могут провести время с детьми, чего они зачастую лишены в трудовые будни.

Напомним, раньше страна отдыхала только 1 и 2 января. Сейчас продолжительность новогодних каникул достигает 11 дней. В этом году большинство работающих отдыхали с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В следующий раз длительные выходные ожидают россиян в марте и на майские праздники.

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