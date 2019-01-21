Евгения Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы

СЕГОДНЯ 09:56 2019-01-21T09:56:49+03:00

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Руководство Международного зала теннисной славы в городе Ньюпорт штата Род-Айленд назвало имена спортсменов, которые будут увековечены ими в 2019 году. Среди них самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников.

44-летний спортсмен является двукратным победителем турниров Большого шлема в одиночном разряде, в мае 1999 года он был первой ракеткой мира, год спустя стал олимпийским чемпионом. Помимо Кафельникова зал славы тенниса в этом году украсят именами теннисисток Ли На (Китай) и Мэри Пирс (Франция). Об этом сообщается на сайте Международного зала теннисной славы.

Номинантов наградят в торжественной обстановке во время специальной церемонии, на которую соберутся другие легенды большого тенниса. Сейчас в элитный список самых титулованных теннисистов зала входят 250 спортсменов из 23 стран. Кафельников стал вторым россиянином, удостоенным этой чести. В 2016 году в список внесли Марата Сафина.

«Очень приятно поздравить Ли На, Мэри Пирс и Евгения Кафельникова и приветствовать их в Международном теннисном зале славы. Они невероятно трудолюбивые спортсмены, достигшие высокого уровня в теннисе. Это заслуженная честь и мы с нетерпением ждем возможности отметить их в зале славы в Ньюпорте в июле», - отметил президент организации Стэн Смит.

Евгений Кафельников отметил, что для него большая честь стать членом зала славы и представлять Россию среди величайших чемпионов тенниса.

Ранее Евгений Кафельников назвал себя отцом-неудачником из-за проблем со своей еднственной дочерью Алесей.