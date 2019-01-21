Мировые цены на нефть растут в начале недели

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-21T10:07:14+03:00

Фьючерсы на сырье марки Brent с поставкой в марте торгуются по $62,95 за баррель

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Мировые цены на нефть в ходе торгов в начале недели в понедельник, 21 января, стремительно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные утренней сессии.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,40% и теперь торгуются по 62,95 доллара за баррель. Февральские же фьючерсы на сырье WTI, согласно данным Нью-йоркской товарной биржи, также увеличились в стоимости на 0,46% - до 54,29 доллара за баррель.

Стоит отметить, что такие изменения наблюдаются на фоне официальных сообщений о замедлении роста ВВП Китая. Сайт kp.ru писал о том, что по итогам 2018 года экономика республики выросла всего на 6,6%. Данный показатель стал минимальным с начала 90-х годов, но при это даже немного превысил ожидания правительства.