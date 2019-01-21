Сирийские военные заявили о четырех жертвах налетов со стороны Израиля

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-21T10:24:00+03:00

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В результате крупнейшей за последнее время серии ударов ВВС Израиля по сирийской территории погибли четыре солдата. Еще шесть военнослужащих попали в больницу с различными ранениями. О потерях сообщили сирийские военные. Информацию по погибшим подтвердили в национальном российском центре управления обороной.

Это самая масштабная атака с израильской стороны с мая прошлого года. Помимо человеческих жертв отмечены разрушительные последствия для инфраструктуры международного аэропорта Дамаска. При этом своей цели достигла сравнительно небольшая часть выпущенных ракет и авиабомб. Более тридцати управляемых снарядов были нейтрализованы сирийскими ПВО в воздухе. Тель-Авив убеждает, что это предупредительная мера с целью недопущения обстрела со стороны иранских формирований с территории Сирии.

Напомним, массированная атака произошла в ночь на 21 января. Израильские военно-воздушные силы организовали серию ударов по нескольким направлениям. При этом израильские власти предупредили, что будут продолжать противодействовать скоплению иранских сил у своей границы. Ответственность за перемещение последних по территории Сирии они возложили на Дамаск. В воскресенье ПВО Сирии сбили пять ракет в районе международного аэропорта Дамаска.