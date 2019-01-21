2019-01-21T10:24:19+03:00
Политика

The Telegraph узнал детали альтернативного плана Мэй по Brexit

Речь идет, в частности, о внесении поправок в Белфастское соглашение
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Мэй представит альтернативный план BrexitМэй представит альтернативный план BrexitФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В новом, альтернативном плане выхода Великобритании из Европейского союза основной акцент будет сделан на урегулировании ситуации с Северной Ирландией. Именно об этом в скором времени и собирается объявить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Сайт kp.ru писал о том, что прежний вариант соглашения с ЕС был принят британским парламентом "в штыки". Его отклонили с рекордным перевесом в 230 голосов, и шансов на "мягкий" вариант Brexit почти не осталось. Единственной надеждой Лондона на удачный исход является так называемый "план Б". Ожидается, что текст альтернативного соглашения будет представлен парламенту Великобритании уже в этот понедельник, 21 января.

Между тем, издание The Telegraph уже раскрыло отдельные детали нового плана. Так, ожидается, что изменения будут внесены в Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Мэй собирается заверить руководство страны в том, что речи о "жесткой границе" с островом по итогам Brexit даже не идет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФСБ ликвидировала группировку, собиравшую деньги для боевиков в Сирии
Роскосмос отправит на орбиту отряд женщин-космонавтов
Сирийские военные заявили о четырех жертвах налетов со стороны Израиля
Мировые цены на нефть растут в начале недели
Евгения Кафельникова включили в Международный зал теннисной славы
Рост ВВП Китая замедлился впервые с начала 90-х годов
Талибы напали на базу спецслужб в Афганистане: погибли 18 человек
Один из лучших наездников в мире погиб во время родео в США
В России могут пересмотреть продолжительность новогодних каникул
Абэ надеется вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый этап
Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости корью на Украине
Состояние 26 богатейших людей мира равно доходам 3,8 млрд бедняков
Столичные власти построят самый высокий небоскреб в Европе
Несколько новых железнодорожных вокзалов появится в Москве
Население Китая увеличилось до 1,395 млрд человек
Экс-президент Украины обвинил россиян в "любви" к рабству
Филарет придумал, как отобрать у УПЦ Киево-Печерскую Лавру