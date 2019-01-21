The Telegraph узнал детали альтернативного плана Мэй по Brexit

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-21T10:24:19+03:00

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В новом, альтернативном плане выхода Великобритании из Европейского союза основной акцент будет сделан на урегулировании ситуации с Северной Ирландией. Именно об этом в скором времени и собирается объявить премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Сайт kp.ru писал о том, что прежний вариант соглашения с ЕС был принят британским парламентом "в штыки". Его отклонили с рекордным перевесом в 230 голосов, и шансов на "мягкий" вариант Brexit почти не осталось. Единственной надеждой Лондона на удачный исход является так называемый "план Б". Ожидается, что текст альтернативного соглашения будет представлен парламенту Великобритании уже в этот понедельник, 21 января.

Между тем, издание The Telegraph уже раскрыло отдельные детали нового плана. Так, ожидается, что изменения будут внесены в Белфастское соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Мэй собирается заверить руководство страны в том, что речи о "жесткой границе" с островом по итогам Brexit даже не идет.