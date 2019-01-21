Роскосмос отправит на орбиту отряд женщин-космонавтов

СЕГОДНЯ 10:45 2019-01-21T10:45:58+03:00

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Роскосмос планирует сформировать специальный отряд женщин-космонавтов, которые будут осуществлять полеты на орбиту. Об этом сообщил источник в ракетно-космической отрасли страны.

По его словам, поиск кандидаток будет вестись среди уже имеющихся специалистов. При этом в госкорпорации не намерены ждать, пока те сами подадут заявку на участие, процесс будет проходить в инициативном порядке.

"Будет сформирован полноценный отряд космонавтов из числа молодых женщин - специалистов ракетно-космической отрасли", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Стоит отметить, что в рамках новой программы в скафандр "Орлан-МКС" будут внесены изменения. Его доработают с учетом особенностей женского организма. Так, например, на снаряжение будут установлены элементы экзоскелета для усиления рук, которые упростят выполнение тяжелых работ за бортом МКС.

Работы в данном направлении уже стартовали. Ожидается, что официально о создании женского отряда может быть объявлено уже в этот понедельник, 21 января.

Сайт kp.ru писал о том, что при отборе космонавтов в прошлом году ни одна женщина так и не смогла попасть в команду. Всего же было 87 претенденток.