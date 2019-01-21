ФСБ ликвидировала группировку, собиравшую деньги для боевиков в Сирии

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-21T10:55:18+03:00

Члены банды собрали и переправили радикалам более десяти миллионов рублей

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Федеральная служба безопасности провела успешную операцию по задержанию трех активных членов крупной финансовой группировки, которая собирала деньги на функционирование боевиков запрещенного в России «Исламского государства».

Законспирированная ячейка действовала на юге страны на территории нескольких регионов - Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Прикрываясь благотворительной деятельностью, радикально настроенные люди собирали деньги и переправляли за границу крупные суммы. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, группировка была создана эмиссарами террористов и управлялась с территории Сирии. Собранные средства шли на содержание боевиков ИГ*.

За время работы организаторы смогли собрать в этих трех регионах более десяти миллионов рублей и переправить их своим заграничным кураторам, сообщает RT.

Троих задержанных уже арестовали и возбудили уголовные дела по факту содействия террористической деятельности.

Ранее в НАТО заявили, что «ИГ»* потерпело военное поражение, но их идеология еще жива и для полной ликвидации этой опасности еще нужно много времени.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.