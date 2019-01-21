ФСБ ликвидировала группировку, собиравшую деньги для боевиков в Сирии
Федеральная служба безопасности провела успешную операцию по задержанию трех активных членов крупной финансовой группировки, которая собирала деньги на функционирование боевиков запрещенного в России «Исламского государства».
Законспирированная ячейка действовала на юге страны на территории нескольких регионов - Краснодарского края, Дагестана и Адыгеи. Прикрываясь благотворительной деятельностью, радикально настроенные люди собирали деньги и переправляли за границу крупные суммы. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, группировка была создана эмиссарами террористов и управлялась с территории Сирии. Собранные средства шли на содержание боевиков ИГ*.
За время работы организаторы смогли собрать в этих трех регионах более десяти миллионов рублей и переправить их своим заграничным кураторам, сообщает RT.
Троих задержанных уже арестовали и возбудили уголовные дела по факту содействия террористической деятельности.
Ранее в НАТО заявили, что «ИГ»* потерпело военное поражение, но их идеология еще жива и для полной ликвидации этой опасности еще нужно много времени.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.