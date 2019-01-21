2019-01-21T11:06:36+03:00
Авто

Автомобили каршеринга планируют оборудовать скрытыми камерами

Это может произойти к концу года
Екатерина СВИНОВА
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К концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдениемК концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдениемФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Скрытые камеры видеонаблюдения могут появиться в автомобилях российского каршеринга к концу нынешнего года, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

По словам представителя "Автонет", принятие таких мер направленно на профилактику воровства в арендованных машинах.

- К концу года весь каршеринговый автопарк в России может быть под наблюдением. В салонах авто уже с конца весны могут появиться скрытые камеры, - заявили в пресс-службе.

"Автонет" в настоящее время уже проводит переговоры с несколькими каршеринговыми компаниямипо поводу оснащениямашин скрытыми камерами. Все данные, полученные с фоторегистраторов, будут осматривать исключительно по запросу МВД или прокуратуры.

Планируется, что операторы каршеринга оборудуют автомобили скрытыми камерами самостоятельно. Все данные с видеорегистраторов будут храниться на серверах компаний.

Напомним, только в Москве на сегодняшний день функционирует порядка 12 компаний, занимающихся поминутной арендой транспорта. Общий парк каршеринговых авто: 4500 машин.

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