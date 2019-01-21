Китай призвал Сирию и Израиль воздержаться от обострения конфликта

СЕГОДНЯ 11:39 2019-01-21T11:39:07+03:00

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Новая атака ВВС Израиля по сирийской территории вызвала озабоченность у китайских властей. 21 января во время официального брифинга острую ситуацию затронула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Политик призвала враждующие стороны воздержаться от необдуманных действий, которые могут усугубить и без того сложные взаимоотношения между Дамаском и Тель-Авивом. По ее словам, мощнейшая атака, которую предприняли ВВС Израиля не осталась без внимания.

«Необходимо уважать и защищать независимость и суверенитет Сирии. Все стороны должны воздержаться от любых действий, которые могут привести к эскалации ситуации». – отметила Чуньин.

Стабильность и мир в этом регионе зависят от конструктивных решений со стороны Сирии и Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

Напомним, накануне ночью израильские военные с нескольких направлений обстреляли территорию соседнего государства. Сирийские ПВО отразили более тридцати ракет и авиабомб, но некоторые все-таки достигли цели. В результате сирийские военные заявили об ощутимых потерях – есть погибшие и пострадавшие, также частично уничтожена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Израильская сторона заявила, что эта вынужденная мера, чтобы не допустить удары со стороны иранских формирований на сирийской территории.